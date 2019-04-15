Собор Парижской Богоматери охвачен огнем

Горит символ столицы Франции, Собор Парижской Богоматери. Видеоролики в сети размещают очевидцы, над собором видны клубы дыма и пламя. По кадрам, которые "Россия 24" получает с места событий, можно сделать вывод, что пожар охватил почти все здание.

Scaffolding shows repairs at #NotreDame gone awry. Also helping firefighters reach higher. pic.twitter.com/ayptAtiAbi — 🆃🅷🅸🅽🅺🅴🆁 (@4x4nz) April 15, 2019

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах и пострадавших также нет.

Однако есть данные, что пожар мог начаться на строительных лесах и что в соборе проходили реставрационные работы.