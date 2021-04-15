Макрон считает успешным процесс восстановления Нотр-Дама

Президент Франции посетил собор Notre-Dame de Paris. 15 апреля – вторая годовщина пожара. Поднявшись на крышу, он поговорил с реставраторами, которые пообещали выполнить работу в поставленные сроки – до 2024 года, передает телеканал "Россия 24".

Ранее настоятель собора заявлял, что полное восстановление собора может занять около 20 лет.

Как сообщалось, огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль.

По данным следствия, возгорание произошло в районе шпиля, несколькими часами ранее там проводились ремонтные работы. Справиться полностью с огнем удалось только утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Вскоре после пожара Макрон распорядился отреставрировать Notre-Dame в течение пяти лет, но по словам целого ряда специалистов, столько времени займут лишь самые главные реставрационные работы.