Тема:

Пожар в Соборе Парижской Богоматери 2 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 апреля 201921:03

Шпиль Собора Парижской Богоматери обрушился. Видео

Шпиль знаменитого Собора Парижской Богоматери обрушился в результате сильнейшего пожара. По кадрам, которые телеканал "Россия 24" получает с места событий, можно сделать вывод, что огонь охватил практически все здание.

В связи с катастрофой в столице президент Макрон перенес запланированное выступление на телевидении. Дональд Трамп посвятил отдельный твит пожару. "Это так ужасно — смотреть на то, как пылает Нотр Дам. Наверное, можно было бы использовать пожарные гидросамолеты. Надо действовать быстро!" – сокрушается он.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы и одна из главных достопримечательностей города. Расположен в восточной части острова Сите, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Нотр-Дам начали строить в XII веке. В XIII веке закончили. А в XIX веке там отреставрировали скульптурную часть, которая была повреждена во время Революции и возвели новый шпиль. Спасению собора от разрушения во многом способствовал одноименный исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Сейчас есть еще и знаменитый мюзикл. Это место ежегодно посещает 14 миллионов туристов.

 

Ранее по теме

Сейчас

20:23

Собор Парижской Богоматери охвачен огнем

19:21

Путин подписал закон о запрете хостелов

18:05

Зеленского обвиняют в расстрате госсредств

16:22

Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

16:11

Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

15:45

На севере Москвы горит многоэтажка

13:00

Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Огонь над Парижем: вслед за шпилем у Нотр-Дам-де-Пари обрушилась крыша

Огонь над Парижем: вслед за шпилем у Нотр-Дам-де-Пари обрушилась крыша

2 минуты назад
Дания подвесила "Северный поток-2"

Дания подвесила "Северный поток-2"

2 часа назад
Трамп забыл про WikiLeaks: вопрос о выдаче Ассанжа в США расколол Европу

Трамп забыл про WikiLeaks: вопрос о выдаче Ассанжа в США расколол Европу

44 минуты назад
Путин подписал закон о запрещении хостелов в жилых домах

Путин подписал закон о запрещении хостелов в жилых домах

2 часа назад
Зеленского обвиняют в растрате госсредств из-за фильма на русском языке

Зеленского обвиняют в растрате госсредств из-за фильма на русском языке

3 часа назад
Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"

Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"

3 часа назад
Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

11 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Анатолий Чубайс

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Анатолий Чубайс

8 часов назад
503
Священник грубо прогнал Гребенщикова от древнего грузинского монастыря

Священник грубо прогнал Гребенщикова от древнего грузинского монастыря

4 часа назад
Катался в трусах на скейте и ругался с охраной: почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа

Катался в трусах на скейте и ругался с охраной: почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа

11 часов назад
Трамп советует изменить название Boeing 737 MAX

Трамп советует изменить название Boeing 737 MAX

5 часов назад
Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

8 часов назад
В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

13 часов назад
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

13 часов назад
Революция в телевещании: еще 20 регионов России перешли на "цифру"

Революция в телевещании: еще 20 регионов России перешли на "цифру"

1 час назад
Грушко: отношения России и НАТО больше похожи на холодную войну. Сотрудничество прекращено

Грушко: отношения России и НАТО больше похожи на холодную войну. Сотрудничество прекращено

1 час назад
СМИ: обвинения о сговоре Трампа с Россией подстроила Хиллари Клинтон

СМИ: обвинения о сговоре Трампа с Россией подстроила Хиллари Клинтон

2 часа назад
Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

2 часа назад
Турция не будет объединять российский "Триумф" с системами НАТО

Турция не будет объединять российский "Триумф" с системами НАТО

2 часа назад
Москвич избил защищавшую свою собаку пенсионерку

Москвич избил защищавшую свою собаку пенсионерку

4 часа назад
Управляй своим стрессом. Российские ученые разработали тренажер для мозга

Управляй своим стрессом. Российские ученые разработали тренажер для мозга

4 часа назад
За шесть дней до второго тура Порошенко ужаснулся "Слугой Народа"

За шесть дней до второго тура Порошенко ужаснулся "Слугой Народа"

4 часа назад
Бренд Ravon может наладить производство в России

Бренд Ravon может наладить производство в России

4 часа назад
Строительство по новой схеме: застройщики медлят, банки ждут

Строительство по новой схеме: застройщики медлят, банки ждут

4 часа назад
Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

5 часов назад
Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

5 часов назад
В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

5 часов назад
Обновленная Lada Granta получила тайные доработки

Обновленная Lada Granta получила тайные доработки

5 часов назад
Силуанов: Россия будет развивать расчеты в валютах, альтернативных доллару

Силуанов: Россия будет развивать расчеты в валютах, альтернативных доллару

5 часов назад
"Верь только в Силу": вышел трейлер новой крупнобюджетной игры по "Звездным войнам"

"Верь только в Силу": вышел трейлер новой крупнобюджетной игры по "Звездным войнам"

5 часов назад
Представлен самый большой вседорожник Volksawagen

Представлен самый большой вседорожник Volksawagen

6 часов назад
Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен

Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен

6 часов назад
За год заболеваемость корью в России увеличилась в 3,5 раза

За год заболеваемость корью в России увеличилась в 3,5 раза

6 часов назад
Зеленский пошел путем Пугачевой

Зеленский пошел путем Пугачевой

7 часов назад
Портал поддержки Microsoft помог хакерам взломать почту пользователей

Портал поддержки Microsoft помог хакерам взломать почту пользователей

7 часов назад
Участники "Тотального диктанта" не справились с "обаянием"

Участники "Тотального диктанта" не справились с "обаянием"

7 часов назад
Спасение детей из горящего дома в Чебаркуле сняли на видео

Спасение детей из горящего дома в Чебаркуле сняли на видео

7 часов назад
Сыграть в Dota 2 с победившим чемпионов ИИ смогут все желающие

Сыграть в Dota 2 с победившим чемпионов ИИ смогут все желающие

7 часов назад
"Игра престолов": каковы скрытые интриги финала

"Игра престолов": каковы скрытые интриги финала

7 часов назад
Старикам вернули память 20-летних

Старикам вернули память 20-летних

8 часов назад
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

8 часов назад
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран

Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран

9 часов назад
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в магазинах

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в магазинах

9 часов назад
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

10 часов назад
"История местоположений" Google помогает бороться с преступностью. И арестовывать невиновных

"История местоположений" Google помогает бороться с преступностью. И арестовывать невиновных

11 часов назад
В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

14 часов назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32