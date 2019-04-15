Шпиль Собора Парижской Богоматери обрушился. Видео

Шпиль знаменитого Собора Парижской Богоматери обрушился в результате сильнейшего пожара. По кадрам, которые телеканал "Россия 24" получает с места событий, можно сделать вывод, что огонь охватил практически все здание.

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 15 апреля 2019 г.

В связи с катастрофой в столице президент Макрон перенес запланированное выступление на телевидении. Дональд Трамп посвятил отдельный твит пожару. "Это так ужасно — смотреть на то, как пылает Нотр Дам. Наверное, можно было бы использовать пожарные гидросамолеты. Надо действовать быстро!" – сокрушается он.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы и одна из главных достопримечательностей города. Расположен в восточной части острова Сите, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Нотр-Дам начали строить в XII веке. В XIII веке закончили. А в XIX веке там отреставрировали скульптурную часть, которая была повреждена во время Революции и возвели новый шпиль. Спасению собора от разрушения во многом способствовал одноименный исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Сейчас есть еще и знаменитый мюзикл. Это место ежегодно посещает 14 миллионов туристов.