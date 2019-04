Шпиль Собора Парижской Богоматери обрушился. Видео

Шпиль знаменитого Собора Парижской Богоматери обрушился в результате сильнейшего пожара. По кадрам, которые телеканал "Россия 24" получает с места событий, можно сделать вывод, что огонь охватил практически все здание.

В связи с катастрофой в столице президент Макрон перенес запланированное выступление на телевидении. Дональд Трамп посвятил отдельный твит пожару. "Это так ужасно — смотреть на то, как пылает Нотр Дам. Наверное, можно было бы использовать пожарные гидросамолеты. Надо действовать быстро!" – сокрушается он.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!