Огонь над Парижем: вслед за шпилем у Нотр-Дам-де-Пари обрушилась крыша

В Париже горит Собор Парижской Богоматери – знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. Уже полностью обрушилась крыша, ранее упал шпиль. Телеканал "Россия 24" ведет прямую трансляцию с места событий. Над собором видны клубы дыма и пламя, он фактически превращается в руины.

Все окрестные улицы перекрыты. Пожарные пытаются взять огонь под контроль, но пока безуспешно. Представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. Причины возгорания пока неизвестны.

Есть версия, что загорелись строительные леса — в соборе шла реставрация. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированное телевизионное обращение к нации из-за пожара в соборе Парижской Богоматери. В ближайшее время он отправится к горящему собору. Президента будет сопровождать премьер-министр Эдуар Филипп. Лидер Пятой Республики написал в Twitter, что сожалеет о случившемся.

"Собор Парижской Богоматери в огне, — написал Макрон. — Вся нация переживает. Мои мысли со всеми католиками и со всеми французами. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как сгорает эта часть нас".

А Дональд Трамп в Twitter призвал незамедлительно потушить пожар. Он предложил Франции задействовать пожарные самолеты.

Пожар в соборе длится уже более полутора часов. Огонь приблизился к смотровой площадке собора в самом сердце Парижа. Французская прокуратура начала расследование причин возникновения пожара.

Территория вокруг собора оцеплена.

"Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль, — заверила мэр Парижа Анн Идальго. — Мы мобилизованы на месте происшествия. Призываем всех соблюдать периметр безопасности".

Собор Парижской Богоматери или Notre-Dame de Paris — один из символов французской столицы. Эту историческую достопримечательность Европы ежегодно посещают около 14 миллионов человек.