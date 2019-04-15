Тема:

Пожар в Соборе Парижской Богоматери 20 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 апреля 201922:35

Нотр-Дам в огне: долгожданная реставрация обернулась трагедией

Начало масштабной реставрации Собора Парижской Богоматери обернулось трагедией для мировой культуры — из-за возникшего сегодня мощного пожара полностью обрушилась крыша храма, ранее упал шпиль.

Последний раз Собор Парижской богоматери реставрировали почти 150 лет назад. Дошло до того, что стал обсыпаться потолок, а стены покрылись трещинами. Ремонт оценили в 100 миллионов евро. Однако денег на восстановление одного из символов Парижа у католической церкви не нашлось, а брать плату за вход в храм с туристов не хотели, ведь это противоречит канонам. Часть суммы выделило французское правительство. Остальное собирали, что называется, всем миром. Даже создали специальное "Общество друзей Собора Парижской Богоматери".

"Если мы не начнем реставрацию сейчас, то скоро рискуем увидеть, как фасад начнет буквально разваливаться по частям", — говорил Мишель Пико, президент благотворительного фонда "Общество друзей Собора Парижской Богоматери".

О том, что состояние собора близко к плачевному, не первый год говорили и служители храма. 2 миллионов евро, которое выделяло французское правительство на текущий ремонт, было недостаточно. Некоторые старинные водостоки, увенчанные горгульями, в качестве временной меры пришлось заменить на пластиковые трубы. От стен регулярно откалывались камни и падали вниз, их хранили во внутреннем дворе. Чтобы провести полноценную реставрацию, было необходимо найти 185 миллионов евро.

И вот недавно французское правительство нашло возможность выделить 50 миллионов, что позволило начать работы. Остальное предполагалось получить от меценатов. Состояние крыши собора, общий вес которой превышал 250 тонн, было близко к критическому.

"Свинцовое покрытие кровли изношено и повреждено. Мы должны заменить его, чтобы предотвратить попадание воды на деревянные конструкции под ним, которые уже страдают от влаги. Это вопрос полной замены свинцового покрытия крыши. Все будет снято, восстановлено, заменено и собрано снова", — говорил Филипп Вильнев, главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников

Свинцовая крыша — это исторический элемент, такой она была в XIII веке. Ни одной серьезной реставрация она не переживала. Да и прочность стен собора вызывала сомнения. Существует версия, что роковая ошибка, которая привела к сегодняшнему состоянию здания, была совершена в XVIII веке. Предполагается, что тогда был закуплен некачественный камень. Как говорил директор по связям с общественностью собора Андре Фино, "факт остаётся фактом — некоторые камни сохранились хорошо, другие находятся в очень поврежденном состоянии". Теперь проблем добавляют температурные колебания, загрязнение атмосферы и дожди.

Интересно, что всего лишь несколько дней назад Париж пережил один из самых важных моментов реставрации. Со шпиля здания с помощью крана сняли хорошо узнаваемые статуи. Трехметровые фигуры апостолов и евангелистов собирались привести в порядок за три года, а затем вернуть на место. Все это время по плану должны были вестись работы на крыше храма. Теперь о сроках восстановления первичного образа собора Парижской Богоматери достоверно не скажет никто.

Ранее по теме

Сейчас

20:23

Собор Парижской Богоматери охвачен огнем

19:21

Путин подписал закон о запрете хостелов

18:05

Зеленского обвиняют в расстрате госсредств

16:22

Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

16:11

Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

15:45

На севере Москвы горит многоэтажка

13:00

Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Реликвии Нотр-Дама спасены, пострадавших от огня нет

Реликвии Нотр-Дама спасены, пострадавших от огня нет

14 минут назад
Президент стал шоуменом: Порошенко поет, пляшет и пародирует Зеленского

Президент стал шоуменом: Порошенко поет, пляшет и пародирует Зеленского

1 час назад
"Мерседес" не ушел от погони: устроивший смертельное ДТП мажор проведет два месяца в СИЗО

"Мерседес" не ушел от погони: устроивший смертельное ДТП мажор проведет два месяца в СИЗО

1 час назад
Трамп забыл про WikiLeaks: вопрос о выдаче Ассанжа в США расколол Европу

Трамп забыл про WikiLeaks: вопрос о выдаче Ассанжа в США расколол Европу

2 часа назад
Военный прокурор сбежал с Украины из-за дела "Укроборонпрома"

Военный прокурор сбежал с Украины из-за дела "Укроборонпрома"

48 минут назад
Нотр-Дам в огне: долгожданная реставрация обернулась трагедией

Нотр-Дам в огне: долгожданная реставрация обернулась трагедией

40 минут назад
Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"

Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"

5 часов назад
На востоке столицы пассажирский автобус врезался в стену

На востоке столицы пассажирский автобус врезался в стену

1 час назад
Путин подписал закон о запрещении хостелов в жилых домах

Путин подписал закон о запрещении хостелов в жилых домах

3 часа назад
Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

13 часов назад
В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

14 часов назад
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

15 часов назад
Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотолента

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотолента

1 час назад
Революция в телевещании: еще 20 регионов России перешли на "цифру"

Революция в телевещании: еще 20 регионов России перешли на "цифру"

2 часа назад
Грушко: отношения России и НАТО больше похожи на холодную войну. Сотрудничество прекращено

Грушко: отношения России и НАТО больше похожи на холодную войну. Сотрудничество прекращено

3 часа назад
СМИ: обвинения о сговоре Трампа с Россией подстроила Хиллари Клинтон

СМИ: обвинения о сговоре Трампа с Россией подстроила Хиллари Клинтон

3 часа назад
Дания подвесила "Северный поток-2"

Дания подвесила "Северный поток-2"

3 часа назад
Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

3 часа назад
Турция не будет объединять российский "Триумф" с системами НАТО

Турция не будет объединять российский "Триумф" с системами НАТО

4 часа назад
Москвич избил защищавшую свою собаку пенсионерку

Москвич избил защищавшую свою собаку пенсионерку

5 часов назад
Управляй своим стрессом. Российские ученые разработали тренажер для мозга

Управляй своим стрессом. Российские ученые разработали тренажер для мозга

5 часов назад
Бренд Ravon может наладить производство в России

Бренд Ravon может наладить производство в России

6 часов назад
Строительство по новой схеме: застройщики медлят, банки ждут

Строительство по новой схеме: застройщики медлят, банки ждут

6 часов назад
Священник грубо прогнал Гребенщикова от древнего грузинского монастыря

Священник грубо прогнал Гребенщикова от древнего грузинского монастыря

6 часов назад
Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

6 часов назад
Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

6 часов назад
В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

7 часов назад
Обновленная Lada Granta получила тайные доработки

Обновленная Lada Granta получила тайные доработки

7 часов назад
Силуанов: Россия будет развивать расчеты в валютах, альтернативных доллару

Силуанов: Россия будет развивать расчеты в валютах, альтернативных доллару

7 часов назад
Трамп советует изменить название Boeing 737 MAX

Трамп советует изменить название Boeing 737 MAX

7 часов назад
"Верь только в Силу": вышел трейлер новой крупнобюджетной игры по "Звездным войнам"

"Верь только в Силу": вышел трейлер новой крупнобюджетной игры по "Звездным войнам"

7 часов назад
Представлен самый большой вседорожник Volksawagen

Представлен самый большой вседорожник Volksawagen

8 часов назад
Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен

Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен

8 часов назад
За год заболеваемость корью в России увеличилась в 3,5 раза

За год заболеваемость корью в России увеличилась в 3,5 раза

8 часов назад
Зеленский пошел путем Пугачевой

Зеленский пошел путем Пугачевой

8 часов назад
Портал поддержки Microsoft помог хакерам взломать почту пользователей

Портал поддержки Microsoft помог хакерам взломать почту пользователей

8 часов назад
Участники "Тотального диктанта" не справились с "обаянием"

Участники "Тотального диктанта" не справились с "обаянием"

9 часов назад
Спасение детей из горящего дома в Чебаркуле сняли на видео

Спасение детей из горящего дома в Чебаркуле сняли на видео

9 часов назад
Сыграть в Dota 2 с победившим чемпионов ИИ смогут все желающие

Сыграть в Dota 2 с победившим чемпионов ИИ смогут все желающие

9 часов назад
"Игра престолов": каковы скрытые интриги финала

"Игра престолов": каковы скрытые интриги финала

9 часов назад
Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

9 часов назад
Старикам вернули память 20-летних

Старикам вернули память 20-летних

9 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Анатолий Чубайс

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Анатолий Чубайс

10 часов назад
555
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

10 часов назад
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран

Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран

11 часов назад
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в магазинах

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в магазинах

11 часов назад
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

11 часов назад
"История местоположений" Google помогает бороться с преступностью. И арестовывать невиновных

"История местоположений" Google помогает бороться с преступностью. И арестовывать невиновных

13 часов назад
В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

15 часов назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32