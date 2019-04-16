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Выборы на Украине 51 минута назад
Надежда Савченко вышла на свободу
По решению Броварского городского районного суда Киевской области в связи с истечением срока меры пресечения подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.
После оглашения этого решения Надежда Савченко заявила, что выходит из зала суда как свободный человек. Она подчеркнула, что вернула себе волю и будет бороться за Украину. "Я докажу свою невиновность в этом суде", — уверена народный депутат.
По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала совершить террористическое акты в здании парламента Украины и в правительственном квартале Киева. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года. Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года в Донбассе с арсеналом оружия.
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