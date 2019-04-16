Надежда Савченко вышла на свободу

По решению Броварского городского районного суда Киевской области в связи с истечением срока меры пресечения подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.

После оглашения этого решения Надежда Савченко заявила, что выходит из зала суда как свободный человек. Она подчеркнула, что вернула себе волю и будет бороться за Украину. "Я докажу свою невиновность в этом суде", — уверена народный депутат.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала совершить террористическое акты в здании парламента Украины и в правительственном квартале Киева. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года. Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года в Донбассе с арсеналом оружия.