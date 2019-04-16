"Аталанта" нанесла по воротам "Эмполи" 47 ударов и не забила ни одного мяча

В Бергамо матчем между "Аталантой" и "Эмполи" завершился 32 тур Серии А. Встреча завершилась нулевой ничьей. При этом "Аталанта" нанесла по воротам гостей 47 ударов.

17 из 47 ударов пришлись в створ ворот. Однако ни один из них не достиг цели. 21-летний вратарь "Эмполи" Бартоломей Дронговский, отбивший эти 17 ударов, показал лучший результат среди вратарей итальянского чемпионата за последние 15 лет.

Дронговский принадлежит "Фиорентине", но выступает за "Эмполи" на правах аренды. В нынешнем сезоне сыграл 11 встреч, и только в двух из них сохранил свои ворота в неприкосновенности.