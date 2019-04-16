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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 13 минут назад
Собор Парижской Богоматери полностью потушен
Огонь в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен. Об этом заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.
По его словам, в настоящее время на месте ЧП работают специалисты, они проводят экспертизу всей структуры собора. Как сообщает "Интерфакс", несущие конструкции храма не пострадали. Основные предметы искусства удалось сохранить.
Нотр-Дам-де-Пари загорелся вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Огонь тушили около 400 пожарных. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Викарий парижской архиепархии Филип Марсе рассказал о первых минутах пожара. По его словам, вечерняя служба закончилась в 19:30. Пожар к тому моменту уже начался, но о нем еще никто не знал. Люди спокойно уходили с мессы, не было никакой паники. Через несколько минут люди почувствовали запах дума и посмотрели наверх – у основания шпиля горел огонь.
К собору быстро прибыли пожарные, мэр Парижа Анн Идальго, а еще чуть позже президент Эммануэль Макрон. "Я считаю, что его такой порыв был весьма эмоциональным. То, что он сказал, прибыв на место, тронуло сердце", — добавил Марсе.
Он напомнил, что сейчас у католиков идет Святая неделя, предшествующая Пасхе. Филип Марсе надеется, что это все-таки был нечастный случай или короткое замыкание, а не умышленное действие.
"Если будет иначе, то оценить желание подняться наверх с огнем, устроить поджог — это невозможно просто", — сказал священник РИА Новости.
Деньги на восстановление собора уже начали собирать по всему миру. 200 миллионов евро намерена перечислить группа компаний LVMH, еще 100 миллионов направит французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Мэрия Парижа выделит 50 миллионов евро.
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