В дорожной аварии погиб перспективный боец ММА

Боец смешанных единоборств Байли Курбанмедов погиб в страшном ДТП, случившемся накануне в Москве. Спортсмен был за рулем машины Hyundai Solaris, когда в него врезался Mercedes под управлением 19-летнего Егора Ляченкова. Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия.

Как уже сообщали Вести.Ru, Ляченков, внук одного из бывших руководителей АвтоВАЗа, арендовал машину в каршеринге, использовал чужую учетную запись, поскольку своими правами до сих пор не обзавелся. Будучи в состоянии опьянения он проехал перекресток на красный свет и на огромной скорости протаранил машину Курбанмедова, который погиб на месте.

В автомобиле виновника ДТП была 17-летняя девушка, которая получила в столкновении ранения, но даже это не остановило Ляченкова, который сразу после столкновения пытался скрыться с места аварии, сообщает Чемпионат.Ru. Тем не менее, его задержали, возбудили уголовное дело и отправили под стражу.