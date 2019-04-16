Charlie Hebdo поместили на обложку горящий Нотр-Дам

Представители скандального сатирического журнала из Франции Charlie Hebdo поместили на обложку нового номера пылающий собор Парижской Богоматери, который горит на голове у президента Франции Эмманюэля Макрона.

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.



abo ➡️ https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse ➡️ https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.

Под портретом Макрона написано: "Реформы". "Я начну с несущих конструкций", — говорит изображенный на обложке Charlie Hebdo политик.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул 15 апреля. Согласно предварительным данным, пожар случился в ходе реставрационных работ. Возгорание охватило несущие конструкции. В результате обрушились часы собора и шпиль. Огонь практически уничтожил крышу собора.

Пожар тушили 400 спасателей, один из них, а также два полицейских, пострадали. Спасенные реликвии и произведения искусства перевезли в мэрию Парижа. Их должны передать на хранение в музей Лувра. Пожарным удалось сохранить основные конструкции Нотр-Дама и две башни.



Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить здание. Помощь Парижу уже предложили французские бизнесмены и президент России Владимир Путин.