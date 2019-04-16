Президент Франции дал на восстановление Норт-Дама 5 лет

Восстановить сгоревший Собор Парижской Богоматери необходимо за 5 лет, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я хочу, чтобы наш собор был восстановлен за пять лет", — заявил глава государства, подчеркнув, что французам это по силам. По мнению Макрона, после реставрации собор должен стать "еще более красивым, чем прежде", передает "Интерфакс".

Между тем, по мнению экспертов на восстановление храма понадобятся гораздо более длительные сроки. В частности, руководитель французской федерации GMH Фредерик Летоффе указывал, что реставрация собора может занять 10-15 лет. А архитектор Петер Фюссених, осуществляющий надзор за ремонтными работами в Кельнском соборе, предположил, что на восстановление уйдет не одно десятилетие.

Мощный пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. Справиться с огнем удалось только утром 16 апреля. В результате возгорания обрушились шпиль, часы и большая часть кровли. Основные несущие конструкции собора удалось спасти.

Реликвии, которые хранились в Нотр-Даме, не пострадали. Среди них терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика. Уцелевшие произведения искусства перевезены в мэрию Парижа, вскоре их отправят в Лувр.