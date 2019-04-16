"Барселона" вышла в полуфинал Лиги чемпионов

"Барселона" в ответном матче со счетом 3:0 обыграла английский "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Два мяча в составе победителей забил Лионель Месси.

Результат первого матча – 1:0 в пользу "Барсы" делал каталонский клуб фаворитом в этой паре. И "Барса" принялась с первых минут оправдывать свой статус На 10 минуте в чужой штрафной упал Иван Ракитич. Судья Феликс Брих назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Но несмотря на это "Барселона" вскоре добилась своего. На 16 минуте Месси отобрал мяч у Эшли Янга и нанес удар из-за пределов штрафной. Давид Де Хеа не дотянулся до мяча. Через четыре минуты Де Хеа грубо ошибся на приеме мяча, и счет вырос до 2:0. Снова отличился Месси. Но в конце первого тайма Давид исправился и не позволил капитану барселонцев забить третий мяч.

У "Манчестер Юнайтед" был еще целый тайм, но гости не только не отыгрались. Они пропустили третий мяч. На этот раз Месси выступил в роли ассистента, а гол на свой счет записал Фелипе Коутиньо. "Барселона" выиграла 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.