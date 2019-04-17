Туманный колокол Херсонеса зазвонил в знак скорби по собору Нотр-Дам

В Херсонесе в знак солидарности после разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери зазвонил знаменитый Туманный колокол. Этот колокол связан с Нотр-Дамом, сообщает телеканал "Россия 24".

Он был отлит из трофейных турецких пушек в Таганроге более 240 лет назад. Во время Крымской войны французы его вывезли и передали собору Парижской Богоматери. Более полувека колокол звонил на одной из его башен, а в 1913 году был возвращен в Крым.