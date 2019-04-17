Украина: самый свежий рейтинг, дебаты о дебатах и планы оппозиции на Раду

Все меньше времени остается до второго тура президентских выборов на Украине. Согласно свежим данным опросов, лидером гонки остается Владимир Зеленский. Действующего президента он опережает с почти троекратным отрывом. Более 70 процентов украинцев признались, что отдали бы голоса за Зеленского. И только четверть избирателей хочет голосовать за Порошенко, передает телеканал "Россия 24".

Пока на Украине не прекращаются дебаты... вокруг дебатов. Лидер первого тура голосования вновь выступил с критикой в адрес оппонента. Владимир Зеленский разместил в соцсети видео-обращение, где раскрыл детали требований другой стороны к проведению дебатов. Якобы хотят, чтобы кандидаты выступали на разных сценах, и высказываются против так называемой фан-зоны. Сам Зеленский готов раздать билеты на проход в центр "Олимпийского" бесплатно.

Дебаты намечены на пятницу, 19 апреля. Действующий президент дважды вызывал оппонента на беседу досрочно. Но тот оба раза не пришел. Теперь Порошенко предлагает встретиться дважды в один день. Первый раз в необычном формате, на стадионе, а второй — уже в телестудии.

"Оппозиционная платформа" Юрия Бойко тем временем начала подготовку к другим выборам — в Верховную раду. Они должны состояться в октябре. По опросам, места в парламенте могут получить шесть политических сил, в том числе и "Платформа". У нее сейчас 16 процентов голосов и второе место в рейтинге. Юрий Бойко связывает это с четкой позицией своего движения по Донбассу.