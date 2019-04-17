Жириновский: жертвовать надо на восстановление российских святынь, а не Нотр-Дама

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал россиян, которые хотели бы оказать помощь в восстановлении пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери.

"Французам это неприятно, самый знаменитый собор. А что забыли, как французы Москву сожгли, разграбили полстраны, убили тысячи людей?" — заявил политик РИА Новости.

По мнению Жириновского, в России есть огромное количество церквей, которые были разрушены во время революции и войны, вот их и надо восстанавливать в первую очередь.

"Давайте там восстанавливать. А мы в первую очередь бросаемся к иностранцам. Я считаю это неправильным", -подчеркнул лидер ЛДПР.

Мощный пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушились шпиль, часы и большая часть кровли. Основные несущие конструкции собора выстояли в огне.

Большую часть реликвий из Нотр-Дама удалось спасти. В частности, не пострадал терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика. Алтарь и алтарный крест собора тоже уцелели. Под завалами удалось отыскать и фигуру медного петуха с мощами святых, которая украшала шпиль.

Эта трагедия вызвала отклик во всем мире. О желании помочь в восстановлении собора уже заявили многие влиятельные семьи и бизнесмены. В их числе есть и российские миллиардеры.