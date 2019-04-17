Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев во втором раунде турнира серии Masters в Монте-Карло встречался с представителем Молдавии Раду Алботом. Россиянину хватило двух сетов для победы над соперником. Итоговый счет – 6:1, 6:2 в пользу Медведева.

В следующем раунде единственный российский теннисист, оставшийся на турнире, сразится с победителем матча между Михаилом Кукушкиным из Казахстана и греком Стефаносом Циципасом.

Ранее турнир покинул Карен Хачанов, не сумевший преодолеть барьер первого круга. Россиянин уступил в двух партиях итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 6:7 (4:7), 4:6.