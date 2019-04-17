Time второй год не включает Путина в рейтинг влиятельных людей

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания.

Как передает РИА Новости, второй год подряд журнал не включил в рейтинг президента России Владимира Путина, который несколько лет включался изданием в перечень самых влиятельных персон мира.

На этот раз в число "лидеров" Time включил ряд политиков, среди которых значатся президенты США и Мексики Дональд Трамп и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, руководители Китая и Бразилии Си Цзиньпин и Жаир Мессиасу Болсонаро, премьер-министры Новой Зеландии и Израиля Джасинда Ардерн и Биньямин Нетаньяху, а также ряд других руководителей и общественных деятелей.

"Титанами" журнал назвал футболиста Мохаммеда Салаха, основателя Facebook Марка Цукерберга, еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Юрову и прочие.

В категорию "Новаторов" включены актриса Сандра О, писатель Марлон Джеймс, теннисистка Наоми Осака и ряд других фамилий.

"Деятелями искусства" американские журналисты признали рестлера и киноактера Дуэйна Джонсона, актрис Эмилию Кларк и Бри Ларсон, певицу Ариану Гранде и некоторых иных.

"Кумиры" по мнению Time – это бывшая первая леди США Мишель Обама, певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, кинорежиссёр Спайк Ли и другие.

Традиционно журнал Time называет в последнем декабрьском номере "Человека года". Эта номинация присуждается с 1927 года, когда этого звания удостоился летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику.

Персону года выбирает исключительно исполнительный редактор. В разные годы Человеком года становились Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Джордж Буш, Михаил Горбачёв (дважды — в 1987 и 1989 годах). В 2007 году Человеком года стал российский президент Владимир Путин.

Начиная с 1999 журнал публикует также Time 100 — список ста наиболее влиятельных людей года. Список выбирается комиссией учёных.