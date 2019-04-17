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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 41 минута назад
Франция всем миром собирает средства на восстановление Notre-Dame de Paris
На полное восстановление Собора Парижской Богоматери понадобится до 15 лет и миллиард евро. Таковы оценки ведущих французских архитекторов. Но почти всю эту сумму, благодаря пожертвованиям крупных компаний и простых граждан, уже собрали. А вот со сроками реставраторов торопят — президент Макрон пообещал, что управятся за пять лет. Если необходимо — заменят дерево пластиком, проект нового шпиля выберут на международном конкурсе. И обязательно оставят внутри место со следами пожара — в назидание потомкам.
В память о Notre-Dame de Paris по всей Франции звонят колокола.
Был ли шанс спасти Notre-Dame? — задаются вопросом работники собора. В тот вечер они выполнили формальные инструкции — эвакуировали посетителей на улицу, когда сработала сигнализация. Но сами автоматике не поверили. Вместо того, чтобы вызвать пожарных, пошли искать очаг самостоятельно, в итоге потеряли драгоценные 23 минуты.
"Я был за органом, была вечерняя месса, как обычно — в 18.15. Во время службы сработала пожарная тревога. Но никто не знал, что это такое. Мы впервые услышали в соборе этот звук. Все остались на своих местах. Потом люди направились к выходу. Я пробыл в соборе еще где-то 20 минут. Мы стояли, разговаривали. Не было никаких намеков на пожар или задымление. Я действительно думал все это время, что это просто какие-то технические неполадки", — рассказал Йоанн Вексо, органист собора.
К самим пожарным у французов претензий нет. Сегодня опубликованы кадры их работы, где видно, как они самоотверженно шли прямо в огонь. Внутри им помогал робот, снаружи летал специальный дрон и выводил изображение в кризисный центр. Пожар даже было видно из иллюминаторов самолетов.
Благодаря слаженным действиям внутри сохранились даже деревянные тумбы для свеч и скамейки. Не пострадали и знаменитые витражи — северная и южная роза — творения ХIII века.
Из-под обломков крыши и шпиля сегодня извлекли оберег Парижа — уцелевший бронзовый ковчег в виде петуха, внутри один из шипов венца Христа, частицы мощей Святой Женевьевы и Святого Дионисия Парижского.
Пока следствие допрашивает сотрудников французской компании, которая занималась реставрацией, в самом соборе занимаются укреплением стен и сводов. Делать это министерство культуры Франции доверило бельгийской компании.
"Нам удалось снять статую со стены, которая оказывала давление на структуру из-за чего могла возникнуть угроза обрушения. Теперь мы больше уверены, что этого удастся избежать", — заявил Франк Ристер, министр культуры Франции.
Деньги на реставрацию собирают всем миром, сеть супермаркетов предложила покупателям округлять сумму покупки, лишнее будет перечислено в специальный фонд, правительство увеличит на 75% налоговые скидки для физических лиц, силами бизнеса собрали уже больше 600 миллионов евро.
Быстрое восстановление собора теперь, похоже, главное предвыборное обещание Эмануэля Макрона, который планирует идти на второй срок.
"Да, мы восстановим Notre-Dame de Paris и сделаем этот собор еще более красивым. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Я глубоко убежден мы должны использовать эту катастрофу как шанс объединиться", — проинформировал он общественность.
Французы спорят, удастся ли восстановить собор в прежнем виде. Крышу сооружали 850 лет назад из 1300 древних дубов. Некоторые из экспертов говорят, что таких деревьев в стране уже больше не найти. Между тем, компания из Нормандии, занимающаяся лесозаготовками, уже заявила, что готова предоставить необходимые запасы древесины для восстановления крыши собора.
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