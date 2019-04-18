Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов

Президент Украины разрушил в стране все, что мог. Так о Петре Порошенко в эфире местного телеканала отозвалась депутат Верховной рады. Александра Кужель заявила: ей стыдно за главу государства. Рейтинг он пытается завоевать не делами, а критикой в адрес соперников.

Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент. Около ста миллионов гривен. Это почти четыре миллиона долларов. Зеленский же около двух миллионов. Расходы кандидатов подсчитало общественное движение "Честно", передает "Россия 24".

Пока рейтинга действующему президенту это не прибавило. Три четверти украинцев по-прежнему говорят, что будут голосовать за Зеленского. Данные недавнего опроса обнародовал институт социологии из Киева. Лидер первого тура сообщил, что создавать коалицию с центристами или оппозицией он не будет.

Ранее в штабе Зеленского призвали своих сторонников поставить рекорд по числу селфи у избирательных участков. И напомнили: фотографироваться в кабинках или с бюллетенем по закону нельзя.