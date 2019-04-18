В московском отделении "Росбалта" идет обыск

В московском офисе информагентства "Росбалт" сотрудники правоохранительных органов проводят обыск, передает "Интерфакс". По словам сотрудников агентства, работа была сорвана сотрудниками Московского уголовного розыска.

Старший группы пояснил, что работа представителей полиции заключалась в осмотре одного из рабочих мест в офисе агентства "в рамках некоего уголовного дела", о каком деле идет речь – не уточняется.

По данным "Росбалта", группа из семи человек перекрыла свободный доступ сотрудников в офис. Под угрозой срыва оказались две запланированные пресс-конференции.