Соперник сборной России по Евро-2020 лишился тренера

Шотландская футбольная ассоциация приняла решение уволить с поста главного тренера национальной команды Алекса Маклиша. 60-летний специалист возглавлял сборную Шотландии с февраля 2018 года. Напомним, что шотландцы выступают в одной отборочной группе Евро-2020 с российской командой.

Об увольнении Маклиша сообщил Sky Sports. Под его руководством сборная Шотландии провела 12 матчей, потерпев в них семь поражений и одержав пять побед. Шотландские футболисты неудачно стартовали в отборе к чемпионату Европы-2020, уступив в гостях команде Казахстана со счетом 0:3.

Россияне встретятся с шотландскими футболистами в рамках отборочного турнира 6 сентября 2019 года. Игра пройдет в Шотландии.