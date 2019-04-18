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18 апреля 201916:02

Соперник сборной России по Евро-2020 лишился тренера

EPA

Шотландская футбольная ассоциация приняла решение уволить с поста главного тренера национальной команды Алекса Маклиша. 60-летний специалист возглавлял сборную Шотландии с февраля 2018 года. Напомним, что шотландцы выступают в одной отборочной группе Евро-2020 с российской командой.

Об увольнении Маклиша сообщил Sky Sports. Под его руководством сборная Шотландии провела 12 матчей, потерпев в них семь поражений и одержав пять побед. Шотландские футболисты неудачно стартовали в отборе к чемпионату Европы-2020, уступив в гостях команде Казахстана со счетом 0:3.

Россияне встретятся с шотландскими футболистами в рамках отборочного турнира 6 сентября 2019 года. Игра пройдет в Шотландии.

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