Дмитрия Быкова транспортируют в Москву

Консилиум уфимских и московских врачей посчитал возможным перевезти писателя и журналиста Дмитрия Быкова из Уфы в московскую клинику. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Дмитрию Быкову стало плохо накануне при перелете из Екатеринбурга в Уфу, где он должен был прочитать лекцию. Из самолета писателя сразу увезли в больницу. Врачи предполагали, что у него случился инсульт, однако впоследствии этот диагноз не подтвердился.

В настоящее время Быков находится в медикаментозной коме. Чтобы оценить его состояние и выработать дальнейшую тактику лечения из Москвы в Уфу прибыла бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Также в консилиуме принимали участие специалисты Минздрава и Национального исследовательского центра эндокринологии, сообщает РИА Новости. Состояние пациента медики оценивают как стабильно тяжелое.