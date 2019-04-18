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Выборы на Украине 1 час назад
Национализация Приватбанка Коломойского признана незаконной
Все исковые требования Игоря Коломойского к Нацбанку Украины, кабмину, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в полном объеме удовлетворил Окружной административный суд Киева. Признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка в 2016 году.
Дело рассматривалось с июня 2017 года. Было собрано документов на 50 томов. Заседание суда проходило в закрытом режиме, сообщает "Интерфакс". Это аргументируется нормами закона о соблюдении банковской тайны. 18 апреля 2019 года принята резолютивная часть решения. После чего судья получил 10 дней на подготовку полного решения. Решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным отменено, поскольку ответчики, а это украинские государственные структуры и регуляторы, не доказали правомерность применения к банку норм банкротства при проведении национализации.
Суд признал, что вмешательство государства было проведено с многочисленными нарушениями законодательства, что стало нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в банковской сфере.
Решение суда особо актуально в преддверии второго тура голосования на украинских президентских выборах. Поддерживающие действующего президента Украины Петра Порошенко заявляют, что "авантюра с возвращением экс-владельцу Игорю Коломойскому ПриватБанка грозит потерей денег миллионам клиентов, а Украине – дефолтом и новым экономическим кризисом". Они заявляют, что Коломойский начал операцию по возвращению своих национализированных при Порошенко активов даже не дожидаясь победы Владимира Зеленского.
Порошенко ранее назвал Зеленского марионеткой Коломойского. Поддерживающие Зеленского СМИ задают вопрос: почему НБУ проигрывает суд ПриватБанку "после проведения судебной реформы имени Порошенко"? Кто же все-таки тогда марионетка Коломойского?
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