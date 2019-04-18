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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 1 час назад

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18 апреля 201917:29

Путин: мы все смотрели на горящий Нотр-Дам со слезами на глазах

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Российские компании, которые работают во Франции или с французскими партнерами, готовы присоединиться к восстановлению Собора Парижской Богоматери, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы все смотрели на это слезами на глазах", — сказал он, комментируя пожар в соборе. Глава государства напомнил, что Нотр-Дам не только символ Франции, но и символ всей европейской культуры.

Путин также выразил уверенность, что планы по восстановлению собора, о которых говорил президент Франции Эммануэль Макрон, будут реализованы.

18 апреля топ-менеджеры 16 французских компаний и глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде встретились с президентом России в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. Во встрече, в частности, участвовали гендиректор "Рено", президент "Ашан Ритейл", гендиректор и соучредитель "БлаБлаКар", главный исполнительный директор "Тоталь", глава банка "Сосьете Женераль" и другие.


С российской стороны помимо Владимира Путина участвовали его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, министры промышленности и торговли и экономического развития, представители российского бизнеса, сообщает ТАСС.

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