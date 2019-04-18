Свидетельница заявила, что Кокорин не избивал водителя "Мерседеса"

Свидетельница драки между компанией футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука рассказала в Пресненском суде новые подробности.

Лола Джафарова, так зовут свидетельницу, была в клубе "Эгоист" со своей подругой Екатериной Бобковой – она же знакомая Кокорина. Никого из футболистов Джафарова не знала, за столик подсела по предложению Бобковой. Утром девушки ждали машину около клуба и видели драку.

При этом Джафарова сообщила, что не помнит подробностей, помнит только, что Кокорин водителя не избивал. Ее подруга Екатерина Бобкова "легла на водителя", а когда встала, "он весь в крови был", пишет "Советский спорт".

Охранник клуба "Эгоист" Алексей Авдеев рассказал, что утром, когда все расходились, услышал крики с улицы, "вышел и увидел, что бежал человек, за ним ребята", передает РИА Новости. Однако по инструкции положено, чтобы один из охранников находился в помещении, поэтому Алексеев ушел.

Суд допросил также посетителя "Кофемании" Владимира Алексеева, который в тот день завтракал там с женой. Конфликт между футболистами и чиновником Денисом Паком Алексеев не видел, но сообщил, что слышал крики и вызвал полицию.