Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания

По версии парижских следователей, наиболее вероятной причиной возникновения пожара в Соборе Парижской Богоматери (ФОТО) является короткое замыкание.

Кроме того, представители полиции сообщили, что, по предварительным данным, возгорание было случайным. Для выяснения вех обстоятельств возникновения пожара сотрудники правоохранительных органов сотрудников собора и занимавшихся его реновацией специалистов, передает РИА Новости.

Как сообщалось, крупнейший в истории пожар в Нотр-Дам де Пари произошел в понедельник, 15 апреля, вечером. В результате возгорания обрушились шпиль собора и большая часть кровли. При этом главные хранившиеся в здании произведения искусства и реликвии уцелели.

Французские СМИ сообщают, что чрезвычайное происшествие может быть связано в проводимыми в соборе реставрационными работами.. Прокурор республики заявил, что пожар не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания.