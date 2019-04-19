Лукашенко не хочет "ходить с протянутой рукой"

В ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена идти ни на какие компромиссы в вопросе суверенитета и безопасности, передает "Интерфакс".

Лукашенко подчеркнул, что многократные попытки разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляют высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность.

Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов. "Чтобы мы не ходили с протянутой рукой и ни кому не кланялись", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что экономика страны и впредь должна строиться на основе развития крупных предприятий и производств, передает ТАСС. При этом он заявил о необходимости введения жесточайшей диктатуры технологий и производственной дисциплины в агропромышленном комплексе.