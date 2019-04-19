МИД: Мюллер доказал, что Россия не вмешивалась в американские выборы

В докладе Мюллера нет ничего нового, что могло бы привлечь внимание, его авторы расписались в том, что никаких доказательств вмешательства России в американские выборы не существует.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Георгий Борисенко.

Дипломат заявил, что в обнародованном докладе нет ни единого доказательства того, что Москва вмешивалась в 2016 году в президентские выборы в США.

18 апреля американский Минюст опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который около двух лет вел расследование о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа и России, придя к выводу, что его не было.