Путину не нужны сделки ни с Зеленским, ни с Порошенко

Никаких сделок между новым президентом Украины и Владимиром Путиным или Москвой не нужны, следует выстраивать нормальные отношения в интересах русских и украинцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание украинского политика Виктора Медведчука – тот считает, что новый президент Украины может заключить сделку с Кремлем и после этого вернуть Донбасс.

Песков подчеркнул, что в ситуации с Донбассом следует основываться исключительно на Минских договоренностях, передает "Интерфакс". При этом Москва пока не слышала от украинских кандидатов "внятных разъяснений относительно Минских договоренностей" и перспектив провозглашенных республик Донбасса. "Стройной концепции этого всего ни один из кандидатов не высказывал", — пояснил Песков, уточнив, что этот вопрос "пока остается в серой зоне".

В любом случае Кремль надеется, что новый президент Украины не будет относиться к "партии войны" и исключит силовые методы урегулирования ситуации в Донбассе, а также иначе посмотрит на перспективы российско-украинских отношений.

Пресс-секретарь президента сообщил, что уважает Медведчука, и его усилия, направленные в том числе на освобождение украинских моряков, нарушивших границу России в Керченском проливе, Кремль принимает во внимание.

Степень вины моряков должен устанавливать суд, а пока идет следствие, отметил Песков. Он также сообщил, что вопрос о возможности возвращения моряков на родину для отбывания наказания там пока преждевременный.

Песков также рассказал, что сотрудники администрации президента запишут дебаты кандидатов в президенты Украины на видео, чтобы Путин смог посмотреть запись, если у него появится свободное время.