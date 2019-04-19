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19 апреля 201913:15

Стало известно, почему не раскрываются подробности визита Ким Чен Ына в Россию

EPA

Отсутствие сведений о дате и месте проведения встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына связано с соображениями безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заверил, что все детали предстоящей встречи будут своевременно анонсированы.

По словам Пескова, в ходе встречи лидеры обсудят развитие двусторонних отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова, а также региональные проблемы, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин и Ким Чен Ын намерены встретиться во второй половине апреля​​​.

Песков напомнил, что у Путина был большой перерыв в общении с руководством КНДР. В начале 2000-х годов российский лидер был с визитом в Пхеньян, где у него состоялись полноформатные контакты с руководством КНДР.

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