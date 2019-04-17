МИД РФ подтвердил подготовку визита лидера КНДР в Россию на следующей неделе

Визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына на следующей неделе действительно готовится. Предположительно, встреча глав двух стран пройдет во Владивостоке перед отлетом президента России Владимира Путина в Пекин на саммит "Один пояс, один путь", который состоится 26-27 апреля. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на информированный источник в Министерстве иностранных дел РФ.

Как уточняется, за последние дни Ким Чен Ын согласился на третий саммит с Дональдом Трампом, а также получил приглашение от Сеула на новую межкорейскую встречу. Дипломатический источник отметил, что, возможно, это поменяет подходы лидера КНДР относительно визита в Россию, и добавил, что Ким Чен Ын – человек импульсивный.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что подготовка визита лидера Северной Кореи в Россию ведется уже достаточно давно, но место проведения встречи и точные даты объявлять не стал. Свидетельством того, что визит планируется на ближайшее время, стал приезд в Россию Ким Чхан Сона – фактического главы администрации Ким Чен Ына, отвечавшего за подготовку его логистики во время поездок в Сингапур и Вьетнам. 19-25 марта Ким Чхан Сон побывал во Москве и Владивостоке. Затем визит в Пхеньян совершил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.

На фоне сообщений о возможной встрече президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в расписании Владивостока вне обычного графика появился рейс самолета из Пхеньяна. Согласно расписанию международного аэропорта Владивосток, 23 апреля в 11:00 по местному времени (4:00 по времени Москвы) прибывает Ту-204 из Пхеньяна. По расписанию самолеты по этому направлению летают в понедельник и пятницу.

Как сообщил южнокорейский телеканал KBS, возможно, на этом рейсе прилетит служба безопасности Ким Чен Ына, чтобы готовить встречу лидеров двух стран.

Представители аэропорта отметили, что данный рейс – дополнительный от авиакомпании. О причине постановки самолета вне графика было рекомендовано уточнить в авиакомпании, передает РИА Новости.

Сотрудники местного представительства авиакомпании Air Koreo сообщили, что рейс 23 апреля – дополнительный пассажирский, на нем летят обычные пассажиры. На вопрос журналистов, не летят ли на этом рейсе представители службы безопасности или сопровождения лидера Северной Кореи, они ответили отрицательно.