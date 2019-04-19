Энецкую письменность представят в ООН

22 апреля на сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов Организации Объединенных Наций в США пройдет презентация проекта "Создание энецкой письменности как способа сохранения уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера".

В 2018 году Проектный офис развития Арктики ("ПОРА") поддержал научно-исследовательскую работу Сибирского федерального университета, направленную на создание единого стандарта энецкой письменности. Энцы — самый малочисленный коренной народ России. По данным переписи 2010 года, его численность составила 227 человек. Территория их проживания — берега реки Енисей на Таймыре (Красноярский край).

По различным данным, энецким языком владеют не более 40-60 человек. Он до сих пор не имеет единого варианта письменности, что ставит под угрозу сохранение культурных памятников энцев и делает идентичность этого народа особенно уязвимой в эпоху глобальных перемен. При поддержке "ПОРА" состоялись командировка исследовательской группы в поселок Потапово и запуск сайта www.энцы.рф. Осенью прошло первое заседание Комитета по созданию и юридическому оформлению энецкой письменности на базе СФУ.

В 2019 году, который был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, продолжается апробация созданного стандарта письменности. Он используется при обучении детей поселка Потапово по методу "языкового гнезда", идет эксперимент с букварем, который создала участник проекта, ученый Дарья Болина. При главе администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района создана рабочая группа по энецкому языку. В настоящее время также работает в тестовом режиме образовательная платформа для преподавателей родных языков Таймыра. Руководителем проекта выступает профессор Наталья Копцева, заведующая кафедрой культурологии Гуманитарного института СФУ.

"Метод "языкового гнезда" заключается в том, что дети в детских садах и школах постоянно общаются с воспитателями и учителями только на родном языке. Он уже показал высокую эффективность в мировой практике возрождения вымирающих языков, в частности для саамских языков и языка маори. Этот проект, уникальный не только для Красноярского края, но и для всего мира, стал возможен благодаря финансовой и организационной поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и компании "Норникель", — поясняет эксперт Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

XVIII сессия Постоянного форума по вопросам коренных народов Экономического и социального совета ООН (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) пройдет в Нью-Йорке с 22 апреля по 3 мая 2019 года. Тема мероприятия в этом году — "Традиционные знания: обретение, передача и защита". Согласно позиции ООН, традиционные знания не только обеспечивают коренным народам устойчивое развитие, но и отражают их целостное мировоззрение, которое считается одним из важных источников мирового культурного и биологического разнообразия. Многие традиционные обычаи помогают поддерживать здоровье экосистем. В то же время они подрываются и уничтожаются с распространением новых социальных и экономических трендов, новых технологий и при эксплуатации природных ресурсов крупным бизнесом. Задача Постоянного форума по вопросам коренных народов — найти способы сохранить традиционные знания коренных народов Земли и передать их следующим поколениям.