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Выборы на Украине 8 минут назад
Дебаты в "Олимпийском" будут вести двое
Модерировать дебаты между кандидатами в президенты Украины будут двое ведущих. На сцене Владимира Зеленского этим займется ведущая программы "Факты" ICTV Елена Фроляк, а на сцене Петра Порошенко — медиа-эксперт Андрей Куликов, передает РИА Новости.
Дебаты состоятся сегодня в 19 часов на стадионе "Олимпийский" в Киеве. По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, стадион полностью готов к проведению ответственного мероприятия. Для каждого из кандидатов построена своя сцена. В настоящее время в "Олимпийский" уже начали запускать зрителей. Ожидается, что их будет более 60 тысяч, передает телеканал "Россия 24".
По данным интернет-издания "Украинская правда", начнутся дебаты с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов. После этого каждый ответит на три вопроса ведущих. Кроме того у них будет по одной минуте, чтобы задать свои вопросы оппоненту, и по пять минут, чтобы ответить на вопрос соперника.
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