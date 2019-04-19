СМИ поведали о "теневой" команде Зеленского

Группы антикоррупционных и информационных проектов Bihus.Info, провело журналистское расследование. Эксперты команды изучили переписку команды Зеленского за время его избирательной кампании. Вывод: представленная Владимиром Зеленским команда единомышленников – лишь публичная часть. Настоящий штаб кандидата в президенты Украины остается в тени.

Расклад в настоящей команде кандидата на высший государственный пост Украины, установили проводившие расследование журналисты. Команду Зеленского они условно поделили на четыре группы, каждая их которых отвечает за свой участок работы, сообщает ТАСС.

Координатор команды Александр Корниенко в переписке с исполнительным продюсером "Квартала" Сергеем Трофимовым описывал их как "Квартал", "Дядя", "Нижние" и "Регионы".

Во главе "Квартала" стоят бизнес-партнеры Зеленского по киноиндустрии. Это братья Сергей и Борис Шефиры. Они решают финансовые вопросы.

Группа "Дядя", как понятно из названия, относится к бизнесмену Игорю Коломойскому. Ей руководит адвокат миллиардера Андрей Богдан. При этом у Богдана отдельный медиаофис с собственным бюджетом. В этой группе ведущий программы "Квартал 95" Артем Гагарин и занимающийся трансляциями, съемками социальной и политической рекламы основатель компании "Гуд Медиа" Кирилл Тимошенко.

Группа "Нижние" получила название от фамилии ее главы — юриста Сергея Нижнего, основателя юридической компании "Хиллмонт Партнерс". Они сотрудничали со "Студией Квартал 95", консультировали ее по налогам, а сейчас обслуживают партию "Слуга народа".

Группу "Регионы" возглавляет Илья Павлюк. Это помощник экс-депутата Верховной рады Игоря Калетника. Глава "Регонов" координирует региональных представителей команды Зеленского и их финансы.

Ни один из этих членов реальной теневой команды Зеленского никогда не пришел с ним на эфир.

Роль неформального представителя Зеленского в украинском парламенте взял на себя замглавы депутатской группы "Возрождение" в Верховной раде Валерий Писаренко.

Владимир Зеленский представил свою команду в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" 18 апреля. В нее вошли отвечающий за реформирование государственных и правовых институтов и законопроектную работу идеолог Руслан Степанчук, отвечающий за связи с депутатами Рады глава партии "Слуга народа" Иван Баканов, вопросами внутренней политики в команде отвечает Дмитрий Разумков, международными отношениями, экономикой, финансами и банковской политикой занимается Александр Данилюк, за правоохранительную и антикоррупционную политику спрос с Руслана Рябошапки. В команду Зеленского также входят эксперт по антикоррупционной политике и digital-решениям для государства Галина Янченко, правоохранительными органами занимается Денис Монастирский, правосудием — Сергей Ионушас, экспертом по безопасности и обороне выступает Иван Апаршин, за судебную реформу отвечает Ирина Венедиктова.

Экономика, финансы и налогообложение – на совести Даниила Гетманцева, Виктория Страхова занимается банковской деятельностью, Михаил Федорив руководит digital-направлением, Александр Мережко — эксперт по вопросам международных отношений и народовластия, а Олег Бондаренко определяет направления экологической политики.

За реализацию политики равных прав и возможностей в ответе Марина Бардина, по избирательному законодательству экспертом выступает Сергей Кальченко, Андрей Герус – специалист в энергетике, ЖКХ и антимонопольном регулировании. Сергей Бабак у Зеленского в команде будет курировать вопросы образования и науки, а Евгений Комаровский — здравоохранения.