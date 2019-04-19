Зеленский против Порошенко: смотрите в 19:00 на "России 24"

В пятницу вечером на стадионе "Олимпийский" в Киеве встретятся кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Модераторами мероприятия назначены двое: медиа-эксперт Андрей Куликов (сцена действующего президента) и ведущая ICTV Елена Фроляк (сцена конкурента украинского лидера).

Дебаты покажут Вести.Ru и "Россия 24". Начало трансляции – в 19:00 по Москве.

Выборы главы государства прошли 31 марта, во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли Зеленский и Порошенко.