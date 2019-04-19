Порошенко не ответил на вопросы Зеленского и заявил, что ему не стыдно

В Киеве завершились дебаты кандидатов на пост президента Украины. Владимир Зеленский задал Петру Порошенко несколько вопросов на русском языке. Прямую трансляцию дебатов вел сайт Вести.Ru.

Вопросы написали сторонники Зеленского в Интернете.

"Как так получилось, что Украина — самое бедное государство при самом богатом президенте? Почему поджигателей магазина Roshen нашли за четыре часа, а поджигателей военных складов не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево", — зачитал Зеленский.

Однако Порошенко на эти вопросы по сути не ответил.



Также Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом Владимиром Путиным и не был в России с 2014 года. В то время как Порошенко разговаривал с Путиным по телефону. На это Порошенко сказал, что все, что говорит его оппонент, – это вранье. После этого его освистали сторонники Зеленского.

В свою очередь действующий президент Украины обвинил Зеленского в слабости и неспособности управлять страной.

"Право украинского народа знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны, как побеждать врага, а не распространять российские фейки", — сказал Порошенко.

Также он обвинил своего противника в том, что тот уклонялся от армии и прятался от повесток в военкомат.

"Владимир, вы сами сказали, что вы — кот в мешке. Но вы не кот, вы мешок, а в мешке — олигархи и бывшие "регионалы", — подчеркнул Порошенко.

Также он назвал Зеленского красивой дорогой оберткой, "за которой каждый может найти, что хочет".

В ответ Зеленский поинтересовался, почему у друзей украинского лидер до сих пор две руки, конфеты Roshen можно купить в России, и правда ли, что они есть в пайках ЛНР и ДНР. Также он спросил у Порошенко, не стыдно ли ему за пять лет руководства страной.