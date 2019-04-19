Жена Быкова уточнила его состояние

Супруга писателя Дмитрия Быкова рассказала о небольших положительных изменениях в состоянии его здоровья.

"Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет", — написала Ирина Лукьянова на своей странице в Facebook.

Быкову стало плохо при перелете из Екатеринбурга в Уфу. С борта самолета его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Первоначально врачи подозревали у писателя острое нарушение мозгового кровообращения, однако позже инсульт не был подтвержден.

18 апреля консилиум врачей с участием специалистов из московского госпиталя имени Бурденко приняли решение о перевозке Быкова в Москву для продолжения лечения. В тот же день он был доставлен в столицу самолетом, передает "Интерфакс".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что перелет прошел нормально, и состояние Быкова не ухудшилось.

"Причина такого состояния врачам уже понятна. Прогнозы у них хорошие", — подчеркнул Муратов, не пояснив, о каком диагнозе идет речь.