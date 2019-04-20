Кубок Стэнли. "Колорадо" выиграл серию у "Калгари"

Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Колорадо Эвеланш", выигравший со счетом 4:1 серию у "Калгари Флеймз".

В пятом матче, проходившем в Калгари, "Колорадо" выиграл со счетом 5:1. Российский вратарь "лавин" Семен Варламов участия в матче не принимал, а защитник Никита Задоров набрал две минуты штрафа.

Счет в серии стал 4:1. "Колорадо" вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем пары "Вегас Голден Найтс" – "Сан-Хосе Шаркс".