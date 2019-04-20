Три игрока "Манчестер Сити" претендуют на звание футболиста года в Англии

В Англии определен круг претендентов на звание лучшего футболиста Англии по версии игроков. В окончательный список вошли шесть кандидатов.

На звание лучшего игрока года по версии футболистов претендуют сразу три представителя "Манчестер Сити" — Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг. В число соискателей вошли Виргил ван Дейк, Садьо Мане (оба – "Ливерпуль") и Эден Азар ("Челси").

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и его одноклубник нападающий Рахим Стерлинг также может стать лучшим молодым игроком года. С ними соперничают Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Дэвид Брукс ("Борнмут"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм").