Виден прогресс: палату Быкова сравнили с МКС

Дмитрий Быков находится почти что на МКС. Его близкие рассказали о том, что состояние писателя улучшается, а сам он находится в палате, оснащенной оборудованием как на МКС.

Глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов разговаривал с врачами. Прогресс виден. К Быкову уже пускают маму и сына.

Женя Быкова Ирина Лукьянова написала в Fb, что муж все слышит и реагирует.

Писателя госпитализировали 16 апреля в Уфе с подозрением на инсульт, передает "Говорит Москва". Первоначально врачи подозревали у него острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт у писателя подтвержден не был.