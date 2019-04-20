Тема:

Выборы на Украине 1 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
20 апреля 201919:14

Слуцкий расшифровал послание Волкера

Михаил Метцель/ТАСС

Украина может надолго остаться "страной внешнего управления", считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такой вывод парламентарий сделал после слов американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о том, что США задержатся на Украине надолго.

Ранее Волкер, говоря о предстоящем втором туре президентских выборов, отметил, что США продолжат поддерживать Украину и задержатся там надолго.

Слуцкий полагает, что, если США останутся надолго на Украине, страну продолжат раздирать междоусобицы, а мир согласие так и останутся недостижимы. Что очень выгодно американской стороне для поддержания напряженности вблизи российских границ. Украинцев ждут выборы без выбора, предрек российский парламентарий. Кто бы ни победил во втором туре, править в стране будет "украинский обком".

Второй тур выборов президента Украины пройдет в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

 

Ранее по теме

Сейчас

18:08

Массовка Порошенко получила деньги прямо на выходе из "Олимпийского"

18:03

Стрельба в Москве: подросткам попали в голову и колено

18:02

Лондонская полиция задержала 718 "экологов"

17:43

Девушка погибла, спасая раненых от украинских солдат

16:12

"Миротворец" назвал Зеленскую информатором боевиков

15:53

Москвич открыл огонь по надоевшим детям

14:24

На экскременты протестующих парижская полиция ответила газом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стрельба в Москве: подросткам попали в голову и колено

Стрельба в Москве: подросткам попали в голову и колено

53 минуты назад
Приняла огонь на себя: девушка погибла, спасая раненых от украинских солдат

Приняла огонь на себя: девушка погибла, спасая раненых от украинских солдат

1 час назад
Гроши Порошенко: массовка получила деньги прямо на выходе из "Олимпийского"

Гроши Порошенко: массовка получила деньги прямо на выходе из "Олимпийского"

49 минут назад
Вместо России США ударили по Европе

Вместо России США ударили по Европе

2 часа назад
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев

Российские хоккеисты обыграли швейцарцев

48 минут назад
Порошенко слил компромат, жену Зеленского отправили в "Чистилище"

Порошенко слил компромат, жену Зеленского отправили в "Чистилище"

1 час назад
Вода, газ, пули: "желтые жилеты" разгоняют и задерживают

Вода, газ, пули: "желтые жилеты" разгоняют и задерживают

20 минут назад
С Россией в одном окопе: Лукашенко высказался по суверенитету

С Россией в одном окопе: Лукашенко высказался по суверенитету

5 часов назад
Прилетела из Москвы с десятью детьми: украинку заподозрили в торговле людьми

Прилетела из Москвы с десятью детьми: украинку заподозрили в торговле людьми

2 часа назад
Ликвидированы пожары в 15 населенных пунктах Забайкалья

Ликвидированы пожары в 15 населенных пунктах Забайкалья

5 часов назад
На российские ПВО Израиль ответит "Яростью"

На российские ПВО Израиль ответит "Яростью"

7 часов назад
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: Владимирская икона "жива"

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: Владимирская икона "жива"

1 час назад
Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

18.04.2019 12:00
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

15.04.2019 12:58
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

15.04.2019 08:13
Кирилл Панченко принес "Динамо" победу над "Крыльями Советов"

Кирилл Панченко принес "Динамо" победу над "Крыльями Советов"

39 минут назад
Лондонская полиция задержала 718 "экологов"

Лондонская полиция задержала 718 "экологов"

54 минуты назад
МЧС опубликовало видео вертолетной эвакуации пострадавших при пожаре в Нижнекамске

МЧС опубликовало видео вертолетной эвакуации пострадавших при пожаре в Нижнекамске

1 час назад
Проекты 22350 и 20385: новейшие корабли испытают в Балтийском море

Проекты 22350 и 20385: новейшие корабли испытают в Балтийском море

1 час назад
Посторонний запах на Новодевичьем кладбище: это не газ

Посторонний запах на Новодевичьем кладбище: это не газ

1 час назад
На Кубани очевидцы скрутили пьяного водителя, едва не устроившего массовое ДТП

На Кубани очевидцы скрутили пьяного водителя, едва не устроившего массовое ДТП

1 час назад
Ушла из жизни Галина Кмит

Ушла из жизни Галина Кмит

1 час назад
Файнс довел историю Нуреева до точки невозврата

Файнс довел историю Нуреева до точки невозврата

2 часа назад
Виден прогресс: палату Быкова сравнили с МКС

Виден прогресс: палату Быкова сравнили с МКС

2 часа назад
"Оренбург" расправился с "Ростовом" и поднялся на шестое место

"Оренбург" расправился с "Ростовом" и поднялся на шестое место

3 часа назад
Порошенко занялся хайпом, Зеленский признал керченскую провокацию

Порошенко занялся хайпом, Зеленский признал керченскую провокацию

3 часа назад
Полицейские устроили драку в московском баре

Полицейские устроили драку в московском баре

3 часа назад
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

3 часа назад
Агрессия и собаки на могилах: Лукашенко обратился к белорусам

Агрессия и собаки на могилах: Лукашенко обратился к белорусам

3 часа назад
Слава его не испортила: легендарному Александру Мальцеву – 70

Слава его не испортила: легендарному Александру Мальцеву – 70

4 часа назад
Адель теперь свободна, подтвердил ее представитель

Адель теперь свободна, подтвердил ее представитель

4 часа назад
Старение мозга: ученые подсказали способ избежать слабоумия

Старение мозга: ученые подсказали способ избежать слабоумия

4 часа назад
Если США оставят Турцию без F-35, она воспользуется российскими технологиями

Если США оставят Турцию без F-35, она воспользуется российскими технологиями

5 часов назад
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 20 апреля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 20 апреля 2019 года

5 часов назад
"Арсенал" выиграл в Уфе

"Арсенал" выиграл в Уфе

5 часов назад
Убийство Лайры Макки: подозреваемые задержаны

Убийство Лайры Макки: подозреваемые задержаны

5 часов назад
Во имя денег Порошенко готов "жрать" людей

Во имя денег Порошенко готов "жрать" людей

6 часов назад
Крымские виноделы воссоздали античный напиток

Крымские виноделы воссоздали античный напиток

6 часов назад
Анализы крови заменят анализами пота

Анализы крови заменят анализами пота

6 часов назад
Опубликованы кадры с места ДТП с автобусом и 11 погибшими

Опубликованы кадры с места ДТП с автобусом и 11 погибшими

6 часов назад
Олимпийский чемпион Кипроп дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион Кипроп дисквалифицирован за допинг

7 часов назад
Потопы и пожары: названы основные угрозы для имущества россиян на майские праздники

Потопы и пожары: названы основные угрозы для имущества россиян на майские праздники

7 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Колония женского режима

Расследование Эдуарда Петрова. Колония женского режима

13 часов назад
754
"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

23 часа назад
Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

23 часа назад
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

19.04.2019 14:57