Слуцкий расшифровал послание Волкера

Украина может надолго остаться "страной внешнего управления", считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такой вывод парламентарий сделал после слов американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о том, что США задержатся на Украине надолго.

Ранее Волкер, говоря о предстоящем втором туре президентских выборов, отметил, что США продолжат поддерживать Украину и задержатся там надолго.

Слуцкий полагает, что, если США останутся надолго на Украине, страну продолжат раздирать междоусобицы, а мир согласие так и останутся недостижимы. Что очень выгодно американской стороне для поддержания напряженности вблизи российских границ. Украинцев ждут выборы без выбора, предрек российский парламентарий. Кто бы ни победил во втором туре, править в стране будет "украинский обком".

Второй тур выборов президента Украины пройдет в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.