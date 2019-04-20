Павлюченкова принесла российским теннисистка вторую победу в игре с итальянками

В Москве продолжается матч плей-офф Мировой группы 2 Кубка Федерации меду сборными России и Италии. После победы Анастасии Павлюченковой наша команда ведет 2:0.

Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе одолела Жасмин Паолини в двух партиях 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту.

Ранее Анастасия Потапова выиграла у Мартина Тревизан. После первого дня соревнований россиянки впереди 2:0.