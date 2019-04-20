Стало известно, где начался пожар в соборе Парижской Богоматери

Французские следователи определили точное место, где начался пожар в соборе Парижской Богоматери. Пересмотрев множество видео и фотографий пожара, они пришли к выводу, что очаг возгорания находился в центральной части собора, около основания шпиля.

С особым вниманием представители следственных органов изучают работу пожарной сигнализации в Нотр-Даме: есть версия, что что датчики пожарной сигнализации в соборе могли работать некорректно. Ее сторонники указывают, что, когда служба безопасности собора заметила пожар, пламя поднялось уже почти на три метра, пишет "Интерфакс".

Кроме того, следователи изучают работу лифтов, возведенных для работ по реконструкции собора. Одной из возможных причин пожара в Нотр-Даме является короткое замыкание.

Пожар произошел в соборе Парижской Богоматери случился вечером 15 апреля. Огонь удалось потушить, но собору нанесен значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Его посещали 14 миллионов человек в год. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет. На эти цели уже собрали миллиард евро.