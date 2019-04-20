День тишины: громкие заявления Зеленского и попытка его снять

Забыв о "дне тишины" накануне президентских выборов, штаб кандидата Владимира Зеленского опубликовал в телеграм-канале призыв фиксировать попытки нарушений на избирательных участках. По данным штаба Зеленского, фальсификации готовятся другим кандидатом — действующим президентом Украины Петром Порошенко. В обращении говорится, что, если избиратели решат не прийти на выборы, их "голос будет украден".

Замеченные фальсификации команда Зеленского просит фиксировать и высылать на электронную почту или сообщать о них по телефону на горячую линию.

Кандидатура Зеленского в последний момент может быть снята с выборов. Сегодня вечером киевский суд рассмотрит иск наблюдателя за выборами Андрея Хилько. Общественник просит отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. В качестве причины в исковом заявлении указан "подкуп избирателей".