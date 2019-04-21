Возможное вторжение США в Венесуэлу: мнение эксперта

Соединенные Штаты могут начать военную интервенцию в Венесуэлу под предлогом соответствующего запроса со стороны лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом заявил бывший эксперт ООН Альфред Морис де Зайас.

В беседе с ТАСС эксперт, работавший в ООН с 2012 по 2018 в области прав человека, сказал, что признание США Гуайдо в качестве временного президента не дает ему никакой законности и легитимности, но это не означает, что вмешательства США не произойдет.

Де Зайас отметил, что бряцание оружием и разжигание милитаристских настроений запрещены 20-й статьей Международного пакта о гражданских и политических правах, но это абсолютно ничего не значит для Пентагона, Госдепа и основных СМИ.

Несколькими днями ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал, когда намерен окончательно отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти.

"1 мая мы начнем финальную фазу операции "Свобода", — сообщил он на своей страничке в Twitter, пообещав, что в этот день на демонстрацию придет небывалое количество его сторонников. — Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти".

Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы в январе этого года. В настоящее время в отношении оппозиционера инициирован уголовный процесс по обвинению в попытке свержения законного президента, а также в нарушении запрета на выезд из страны.

Москва считает, что США открыто вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы даже после того, как блицкриг по смене режима там провалился. Об этом ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 27-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

В качестве одного из примеров Лавров привел недавнее интервью госсекретаря США Майка Помпео, когда тот заявил, что военная интервенция не исключена. В Вашингтоне, по словам Лаврова, "даже вытащили из нафталина пресловутую доктрину Монро, угрожая, что следующие на очереди - Куба и Никарагуа".