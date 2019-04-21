Украинский министр позаимствовала лозунг у гитлеровцев

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун 21 апреля, в день второго тура выборов президента страны, пожелала соотечественникам выполнить свой гражданский долг и сделать ответственный выбор. Такой пост она опубликовала в своем Twittter, а также поместила в нем фото с избирательного участка.

Супрун, кроме того, выразила благодарность всем, кто обеспечивает "честные, прозрачные и демократические выборы".

Однако свой, казалось бы, обычный выборный пост глава украинского минздрава сопроводила хештегом #Украина понад усе (что в переводе означает "#Украина превыше всего").

Между тем, как сразу отметили пользователи соцсети в комментариях, этот хештег является калькой с фразы из первого куплета немецкого гимна после Франко-прусской войны 1870-1871 годов: "Германия превыше всего". Данная фраза стала одним из символов нацистской идеологии Третьего рейха.

Один из пользователей напомнил, что "Понад усе" на другом языке пишется как "Über alles" и охарактеризовал это как "поход к успеху", а второй усомнился в психическом здоровье госпожи Супрун.