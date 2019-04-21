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Выборы на Украине 52 минуты назад
МВД Украины зафиксировало тысячи нарушений на выборах президента
Более тысячи сообщений о нарушениях поступило на выборах президента Украины. Как сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко, возбуждено 12 уголовных дел. При этом, в ведомстве подчеркнули, что нарушений, влияющих на результат выборов — не зафиксировано. Так на что же жалуются избиратели?
Бомбами сотрудников избиркома на Украине не испугать. В Никополе мужчину, заявившего, что у него в рюкзаке взрывное устройство, попросили сначала проголосовать, а потом уже уточнили детали. Разумеется, несостоявшийся террорист был пьян, и таких на второй тур президентских выборов пришло немало. Некоторые вели себя агрессивно – нападали на наблюдателей.
Несмотря на неустойчивую походку, оба засветившихся в сети мужчины донесли бюллетени до урн успешно, а вот одна избирательница, похоже засомневалась в собственном выборе и решила уничтожить улики самым шпионским методом – съесть. Сотрудники участка отрапортовали в соцсетях – еле вытащили изо рта судьбоносный документ. Еще один избиратель попытался унести бюллетень с участка. Кстати, тот факт, что фото бюллетеней попали в сеть – серьезное нарушение. Такое же совершил и один из кандидатов – Владимир Зеленский.
Голосовал Зеленский за себя, что и продемонстрировал журналистам, тем самым нарушив закон. К нему в штаб, кстати, оперативно приехали полицейские, составили протокол и выписали штраф. Однако, наказание, похоже, мало кого волнует – в сеть просачиваются все новые примеры порчи бюллетеней. Причем, весьма оригинальных. На них пишут имена других кандидатов, стихи собственного сочинения и даже сигналы бедствия, но это те, кто получил бюллетени, а они достались не всем желавшим проголосовать.
В Житомире, например, наблюдатель снял беседу мужчины с членами избиркома — его мамы не оказалось в списках избирателей. Такая же ситуация была и в Запорожье. А в Харькове, напротив, людям пришли приглашения на имена неизвестных.
В том же Харькове через соцсети распространяли ложную информацию об изменении логики голосования. Якобы, теперь надо ставить галочку не за, а против кандидата.
Еще одно частое нарушение – агитация. Некоторые плакаты, листовки пережили и первый, и второй день тишины. Такие есть и в Киеве, Львове и многих других городах. А кое-кто из избирателей пригрел, что называется на груди, незаконные материалы. Впрочем, это был не самый оригинальный способ использования груди в день выборов. На один из участков, чтобы выразить свое мнение пришла активистка движения Фемен.
Среди прочих нарушений – недостаточное количество бюллетеней, помехи для работы наблюдателей, отсутствие приглашений на выборы у некоторых избирателей. Всего за время выборов было зафиксировано более тысячи нарушений и возбуждено около десятка уголовных дел, но, как отметили в министерстве внутренних дел, они носили не системный характер и не были спланированы заранее.
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