Матвиенко договорилась об освобождении Лазаревой из кувейтской тюрьмы

Появилась надежда, что вскоре благополучно разрешится ситуация с россиянкой Марией Лазаревой, которая была арестована в Кувейте в 2017 году, а около года назад была приговорена к десятилетнему тюремному заключению за растрату средств Кувейтского портового управления (KPA).

По информации от источника в Совете Федерации 22 апреля, после завершения основной части переговоров с председателем Национального совета Кувейта, Валентина Матвиенко обратилась к Марзуку Али Мохамеду Аль-Ганиму с личной просьбой, оказать содействие в разрешении ситуации с Лазаревой, максимально обеспечить соблюдение ее прав и проявить гуманизм в отношение гражданки России.

Речь шла о том, чтобы, как минимум, перевести ее под домашний арест из тюрьмы на время судебных апелляционных разбирательств.

По информации источника, председатель Национального собрания Кувейта заверил главу Совфеда РФ, что "в ближайшее время он позвонит ей, чтобы сообщить хорошие новости по этой теме".

Компанию 45-летней россиянки в Кувейте обвинили в невыполнении работ по созданию портового хаба.

При этом в отношении Лазаревой возбудили второе уголовное дело — о растрате средств фонда The Port Fund.

Однако в феврале 2019-го якобы украденные у The Port Fund 496 миллионов долларов США поступили на счета инвесторов с прибылью в более чем 100 процентов.