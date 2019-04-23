Белоруссия приостановила поставки светлых нефтепродуктов

Из-за проблем с нефтью из России власти Белоруссии приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии. Об этом во вторник сообщил замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб​​​, передает РИА Новости.

По его словам, если снижается объем переработки российской нефти, соответственно, снижается и объем белорусского экспорта. "Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить полностью внутренний рынок топливом в полном объеме", — пояснил Гриб.

Он отметил, что в Минске работают над тем, чтобы не последовало санкций к Белоруссии из-за приостановки экспорта нефтепродуктов. В настоящее время эксперты подсчитывают ущерб от приостановки экспорта.

На прошлой неделе была выявлена проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по южной ветке трубопровода "Дружба".

"Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. На 23 апреля Минск запросил официальную встречу с российской стороной для обсуждения компенсации за ущерб, причиненный оборудованию белорусских НПЗ.