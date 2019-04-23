Судьи обвинили Порошенко в давлении на них

Судьи, признавшие национализацию "Приватбанка" незаконной, подали иск против президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их в давлении на правосудие.

"Руководство государства, комментируя решение о признании незаконной национализации "Приватбанка", делали заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность", — указывается в исковом заявлении.

Также судьи просят обеспечить им реальную защиту от неправомерных действий руководителей страны и предотвратить повторение таких случаев в будущем, передает ТАСС.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин Украины стал владельцем 100% акций "Приватбанка".

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию "Приватбанка" незаконной. Суд также постановил признать недействительным договор купли-продажи банка.

Позднее глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк рассказал, что перед вынесением этого решения Порошенко призвал ускорить переквалификацию судей и поручил Генпрокуратуре и СБУ подумать над возбуждением уголовных дел против судей.

Минфин и Национальный банк Украины намерены оспорить решение суда об отмене национализации "Приватбанка".